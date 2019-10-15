الخطيب يحفز لاعبي الأهلي قبل القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على الالتقاء بالجهاز الفني ولاعبي الفريق على هامش المران الجماعي الذي جرى مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش قبل مواجهة الزمالك بالدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في مباراة القمة المرتقبة يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وحرص الخطيب على حضور جانب من مران الفريق للتأكيد على أهمية المرحلة الحالية وضرورة بذل أقصى الجهد لمواصلة الانطلاقة القوية سواء على الصعيد المحلي في بطولة الدوري أو القاري في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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وعقد رئيس النادي جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، للاطمئنان على العديد من الأمور التي تخص الفريق، مؤكدًا على ثقته في قدرة اللاعبين على مواصلة العروض القوية وتقديم الصورة التي تليق باسم ومكانة الأهلي.‎

ومن المقرر أن يستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات لدوري الأبطال بمواجهة النجم الساحلي التونسي أحد يومي 29 أو 30 نوفمبر المقبل.

يُذكر أن الأهلي يحتل صدارة الدوري بالعلامة الكاملة بعد مرور ثلاث جولات عقب الفوز على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان، فيما يأتي الزمالك في المركز الرابع في الجدول برصيد سبع نقاط بعد تعادله مع إف سي مصر.