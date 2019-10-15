تفاصيل الجولة السابعة من مباريات الدوري السعودي

بعد فترة التوقف الدولي يعود مرة أخرى الدوري السعودي للمحترفين بداية من يوم الجمعة 18 أكتوبر 2019، وتقام مباريات أيضًا يومي السبت والأحد في منافسات الجولة السابعة.
يتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 16 نقطة ثم الوحدة ثانيًا بـ 12 نقطة ثم الأهلي ثالثًا بـ 11 نقطة ورابعًا الفيصلي بـ 11 نقطة.
وتقدم إليكم "بوابة الوفد" مواجهات الأسبوع السابع.
يوم الجمعة 18 أكتوبر
مباراة العدالة والفتح في تمام الساعة 16:50 بتوقيت القاهرة و17:50 بتوقيت مكة المكرمة.
الهلال وضمك في تمام الساعة 17:05 بتوقيت القاهرة و18:05 بتوقيت مكة المكرمة.
الأهلي والتعاون في تمام الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة و20:00 بتوقيت مكة المكرمة.
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السبت 19 أكتوبر
الشباب والاتفاق في تمام الساعة 17:05 بتوقيت القاهرة و18:05 بتوقيت مكة المكرمة.
الرائد والنصر في تمام الساعة 17:10 بتوقيت القاهرة و18:10 بتوقيت مكة المكرمة.
الوحدة والاتحاد في تمام الساعة 19:00 بتوقيت القاهرةو و20:00 بتوقيت مكة المكرمة.
الأحد 20 أكتوبر
أبها والفيحاء في تمام الساعة 17:25 بتوقيت القاهرة و18:25 بتوقيت مكة المكرمة.
الفيصلي والحزم في تمام الساعة 19:00 بتوقيت القاهرةو و20:00 بتوقيت مكة المكرمة.
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