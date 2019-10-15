طنطا يمنح عضويته لوالد محمد صلاح

بدعوة من نادى طنطا قام صلاح غالى والد النجم محمد صلاح بزيارة نادى طنطا وكان فى استقباله فايز عريبى رئيس النادى ونائبه أحمد ثروت ومحمد أبو فريخه أمين الصندوق بالإضافة إلى أعضاء المجلس. المجلس. واصطحب ياسر المعداوى مدير العلاقات العامة بالنادى والد النجم الكبير بجولة تفقدية داخل أروقة النادى المختلفة وأعجب بالروعة التى يتميز بها النادى من مساحات خضراء وحدائق وملاعب وحمامات وصالات وغيرها وأكد أنه من دواعى فخره أن يوجد نادى بهذه الروعة فى بلدنا. وعقد مجلس الإدارة اجتماعًا حضره صلاح غالى وتقرر بعده منح والد النجم العالمى وابن طنطا محمد صلاح العضوية الشرفية مدى الحياة تكريمًا له. مساحات خضراء وحدائق وملاعب وحمامات وصالات وغيرها وأكد أنه من دواعى فخره أن يوجد نادى بهذه الروعة فى بلدنا. وعقد مجلس الإدارة اجتماعًا حضره صلاح غالى وتقرر بعده منح والد النجم العالمى وابن طنطا محمد صلاح العضوية الشرفية مدى الحياة تكريمًا له.

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