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منافس الأهلي..ألبيرت كارتير يتولى القيادة الفنية للنجم الساحلي

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اعلن نادي النجم الساحلي التونسي توصل لاتفاق مع الفرنسي ألبيرت كارتير لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة خلفًا للمدرب فوزي البنزرتي.

وكان إدارة الفريق قررَّ إقالة المدرب المخضرم فوزي البنزرتي منذ فترة وتولى المهمة بشكل مؤقت بدلًا منه

الثنائي رفيق المحمدي وعماد بن يونس.

قبل أن تنشب عدة خلافات بين الثنائي وبين كريم حقي المدير الرياضي في نادي النجم ليرحل ويتم الاتفاق مع المدرب الفرنسي المخضرم.

وصل المدرب الفرنسي إلى سوسة لتوقيع العقود وسيتم الإعلان عن تعيينه رسميًّا مدربًا للنجم خلال الساعات القليلة المقبلة.

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ويقع النجم الساحلي مع الأهلي في المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا بجانب الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي النجم الساحلي في افتتاح دور المجموعات في سوسة أحد أيام 29 أو 30 نوفمبر المقبل.

 

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