مرتضى منصور يحذر لاعبي الزمالك من التعامل مع السوشيال ميديا

عقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع لاعبي فريقه مساء اليوم، الثلاثاء، بعد انتهاء المران الذي خاضه الفريق استعدادًا لملاقاة الأهلي في مباراة القمة.

تحدث منصور مع لاعبي الزمالك حيث طالبهم بضرورة بذل أقصى جهد لديهم في الفترة المقبلة.

وقال رئيس الزمالك للاعبيه: "استعدوا لمباراة القمة ولا تشغلوا أنفسكم بما

يقال في وسائل الإعلام عن موعدها، كونوا جاهزين لها سواء أقيمت السبت أو تم تأجيلها".

واختتم: "عليكم ألا تستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي ولا تنشروا أي شيء عليها، وكل لاعب له مستحقات متأخرة سيحصل عليها".