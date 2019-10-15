جواو فيلكس يتصدر سباق المرشحين للفوز بجائزة جولدن بوي

يتصدر النجم البرتغالي جواو فيلكس لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة "جولدن بوي" التي تُقدمها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية سنويًا لأفضل لاعب شاب في العالم.

وكان الصحيفة الايطالية، كشفت في وقت سابق عن قائمة المرشحين للفوز

بجائزة جولدن بوي، والتي تُمنح لأفضل لاعب في العالم تحت 21 عامًا، وضمت قائمة المرشحين أسماءً بارزة، بينهم ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس، ماسون ماونت صانع لعب تشيلسي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد

وذكرت الصحيفة أن فيلكس يتصدر سباق المرشحين، مما يعد مؤشرًا لتتويجه بنسخة 2019، خلفًا للهولندي دي ليخت نجم أياكس أمستردام السابق، والمنتقل الصيف الماضي لصفوف يوفنتوس.

وتألق اللاعب الموسم الماضي مع بنفيكا مما جعل العديد من الأندية ترغب في التعاقد معاه قبل أن ينجم أتليتكو مدريد في ضمه.