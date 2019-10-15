نجاح تدريبات المنتخب العربى لذوى الاعاقة لعبور المانش فى الغردقة

قال السباح خالد شلبى وكيل الاتحاد الانجليزى لعبور المانش فى شمال افريقيا والشرق الأوسط مدرب المنتخب العربى لذوى الاعاقة الذهنية لعبور المانش ان تدريبان السباحين المصريين والسعوديين والالمان نجحت بشكل كبير فى اختبارهم على مدى القدرة على السباحة فى المياه المفتوحة . السباحة فى المياه المفتوحة . واضاف شلبى فى تصريح صحفى اليوم ان رجل الأعمال عبدالحليم يوسف المدير العام لشركة اى فاشون اوبتكس ساهم فى نجاح التدريبات من خلال مساعدته فى التجهيزات لوصول سباحين المنتخب التجهيزات لوصول سباحين المنتخب وقال شلبى أن معسكر السباحين سوف ينظم بشكل سنوى فى الغردقة بمشاركة 50 سباح من مختلف دول أوروبا لتكون الغردقة بديلا عن جنوب افريقيا لتدريب السباحين .ويختتم غدا الاربعاء المنتخب العربى الالمانى لذوى الاعاقة لعبور المانش تدريباته فى الغردقة وسوف يتم تكريم السباحين المشاركين وتسليمهم الميداليات .

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