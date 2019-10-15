باريس سان جيرمان يسعى لتجديد عقد مبابي

يستعد نادي باريس سان جيرمان من أجل تجديد عقد كيليان مبابي نجم خط هجومه وتحسين عقده خلال الفترة المقبلة. الفترة المقبلة. كشفت صحيفة "لو 10 سبورت" الفرنسية أن العرض الجديد لمبابي سيجعله مستمرًا مع الفريق حتى صيف 2024 وسيتقاضى بموجبه 50 مليون يورو في العام. سيجعله مستمرًا مع الفريق حتى صيف 2024 وسيتقاضى بموجبه 50 مليون يورو في العام. وبذلك يحصل النجم الفرنسي علي عقده مبلغ 18 مليون يورو سنويًّا.

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