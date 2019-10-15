الفتح السعودي يتعاقد مع يانيك فيريرا لقيادة الفريق

أعلن نادي الفتح السعودي تعيين المدرب البلجيكي يانيك فيريرا لتولي تدريب الفريق حتى نهاية الموسم خلفاً للتونسي فتحي الجبال. وكانت إدارة النادي اتفقت مع المدير الفني السابق فتحي الجبال على فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين، مقدمة شكرها له على الفترة التي قضاها مديراً فنياً للفريق الأول. شكرها له على الفترة التي قضاها مديراً فنياً للفريق الأول. وسبق لفيريرا قيادة العديد من الأندية البلجيكية، أبرزها جينك، وستاندارلييج قبيل انتقاله لنادي الفتح.

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