20 لاعباً في معسكر المصري بالعين السخنة استعداداً لمباراة المقاصة

أعلن ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق الذي يبدأ مساء اليوم الثلاثاء بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة استعداداً لمباراته الهامة والمرتقبة بالجولة الرابعة من الدوري والتي تجمعه بنظيره مصرالمقاصة والمقرر اقامتها في الخامسة والنصف مساء بعد غدٍ الخميس على ستاد الجيش بالسويس.
وتضم القائمة المختارة عشرين لاعباً هم :
أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح، أحمد شوشة ، اسلام أبو سليمة ، بهاء مجدي ، كريم العراقي ، سعيدو سيمبوريه ، عمر كمال ، حسن علي ، عمرو موسى ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، أحمد ياسر ، عماد فتحي ، مفتاح طقطق ، أحمد جمعة ، محمود وادي ، أوستين أموتو ، أيمن ندا ، الناشئ زياد فرج.
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