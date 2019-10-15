ريال مدريد يُصدر بيان طبي بشأن إصابة مودريتش

أصدرت إدارة ريال مدريد بيان طبي لتوضيح حالة نجم وسط الفريق “لوكا مودريتش” بعد تعرضه للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب كرواتيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2020).

وأصيب لوكا مودريتش في الدقائق الأخيرة من مباراة ويلز بالجولة الثامنة من تصفيات يورو 2020، وأضطر لترك مكانه في الدقيقة 90 للاعب بادلج، بينما أكمل جاريث بيل نفس المباراة بإصابة لم توضح بعد إدارة ريال مدريد طبيعتها.

وقال بيان ريال مدريد “بعد الاختبارات التي أجريت اليوم الثلاثاء للاعب خط وسط الفريق لوكا مودريتش، أكدت عيادة ريال مدريد تعرض اللاعب لرضوض في عضلات الفخذ اليمنى”.

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وسيتم استبعاد لوكا مودريتش وجاريث بيل من مباراة مايوركا في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني مطلع الأسبوع المقبل بسبب تعرضهما للإصابة في يوم الفيفا.

وقالت صحيفة ماركا المدريدية “يواجه ريال مدريد كل من مايوركا وبرشلونة في الدوري، وجالاطا سراي في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، سيكون أسبوع مليء بالتوتر الذي إزداد بإصابة لوكا مودريتش وجاريث بيل، ومباراة جالاطا سراي أصبحت مهمة للغاية بسبب البداية الخجولة للفريق في الأبطال”.

ويحتاج ريال مدريد للفوز بأي شكل على جالاطا سراي لضمان الاستمرار في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث تعرض للخسارة في المباراة الافتتاحية أمام باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة، وتعادل على ملعبه سانتياجو برنابيو في الجولة الثانية أمام فريق كلوب بروج البلجيكي 2/2.