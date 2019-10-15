محمد صلاح يتضامن مع لبنان في محنتها الصعبة

تضامن النجم المصري “محمد صلاح” مع الشعب اللبناني في المحنة التي يعيشها منذ أمس الاثنين، عندما اندلع حريق هائل في 3 بلدات بعد انتشار النيران بسبب سرعة الهواء.

وقالت وسائل الإعلام اللبنانية أن الحريق امتد بسرعة الهواء إلى أراضى بلدتي مشحا والشيخ محمد العكاريتين.

وأكدت قوات الدفاع المدني اللبنانية أن الحريق أخمد أخيرًا بعد جهود مضنية قامت بها الطائرات وقوات الدفاع المدني وعدد من المتطوعين من مراكز حلبا وخريبة الجندي وببنين العبدة وبزبينا بمؤازرة من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر “كامل تعاطفي مع الأشقاء في لبنان، ودعواتي أن يحفظهم الله ويبعد عنهم كل شر”.

وحظت تغريدة محمد صلاح باهتمام كبير من مستخدمي تويتر الذين تفاعلوا معه وأعادوا نشر التغريدة لأكثر من 2000 مرة، وقام 24 ألف مستخدم بوضع التغريدة في المفضلات.

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والتهم الحريق مساحات كبيرة من الأعشاب اليابسة وأشجار الزيتون والأشجار المختلفة والبلان والمنازل في البلدات الثلاث المذكورة، وكاد يصل الى أعمدة الإتصالات الخليوية الموجودة على رأس الجبل.

وتعمل قوات الدفاع المدني في الوقت الراهن على تبريد المساحات التى إحترقت خوفًا من تجددها.

ومن المعروف أن وكيل أعمال محمد صلاح “رامي عباس” ذو أصل لبناني، ويحمل الجنسية الكولومبية.

وتواجد رامي عباس مع جوزيه مورينيو وكاكا في لبنان هذا الأسبوع لمتابعة مشروع كرة القدم من أجل المدارس الذي انطلق من بيروت لأول مرة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ورئيسه “جياني إنفانتينو”.