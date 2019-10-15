قطر تواصل انتصاراتها والأردن تهزم النيبال بثلاثية

واصل المنتخب القطري، الثلاثاء، انتصاراته للمباراة الثانية على التوالي، وتغلب على ضيفه العماني بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة للمرحلة الثانية لتصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022، وكأس الأمم الآسيوية 2023.



حسم المنتخب القطري الشوط الأول متقدمًا بهدف مبكر عن طريق أكرم حسن عفيف في الدقيقة الثانية.



حضرت الإثارة في الشوط الثاني، بعد تعادل المنتخب العماني بهدف عبر المنذر ربيع العلوي في الدقيقة 64.



التعادل لم يستمر لأكثر من سبع دقائق، حتى تمكن المنتخب القطري من تسجيل الهدف الثاني عن طريق المعز علي عبد الله.



وفي وقت سابق اليوم ضمن نفس الجولة للمجموعة ذاتها، تعادل المنتخب الهندي مع ضيفه منتخب بنغلاديش بهدف لكل منهما.



بذلك، تتصدر قطر المجموعة برصيد 10 نقاط، وعمان الثاني برصيد 6 نقاط، وأفغانستان الثالث برصيد 3 نقاط، والهند الرابع بنقطيتن، وبنغلاديش الخامس والأخير بنقطة واحدة. –



في غضون ذلك حقق المنتخب الأردني، الثلاثاء، الفوز على ضيفه منتخب النيبال بثلاثة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية للمرحلة الثانية لتصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022، وكأس الأمم الآسيوية 2023.



جاء الشوط الأول بأداء متوسط في المستوى من الجانبين، وإن كانت الخطورة الأكبر من جانب الأردن ولكن لم ينجح لاعبوه في تسجيل أية أهداف.



وجاءت الثلاثية الأردنية في الشوط الثاني عن طريق فراس شلباية من ضربة جزاء وأحمد العرسان وبهاء فيصل في الدقائق 56 و78 و88.



وفي وقت سابق اليوم بنفس الجولة للمجموعة ذاتها، اكتسح المنتخب الأسترالي مضيفه منتخب الصين تايبيه بسبعة أهداف لهدف.



بذلك، تتصدر أستراليا المجموعة برصيد 9 نقاط، والأردن الثاني برصيد 7 نقاط، والكويت الثالث برصيد 4 نقاط، والنيبال الرابع برصيد 3 نقاط، والصين تايبيه الخامس والأخير دون رصيد من النقاط.



المصدر: الاناضول