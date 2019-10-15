سوريا تتصدر المجموعة الأولى والعراق يواصل انطلاقة في التصفيات المزدوجة

انتزع المنتخب السوري صدارة المجموعة الأولى بفوزه على منتخب غوام المتواضع 4-0 اليوم الثلاثاء في الإمارات، مستغلاً تعادل الصين في التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023.



وسجل نجم نادي الأهلي السعودي هاتريك، في الدقائق 3، 44 و83، ثم أضاف نجم نادي أم صلال القطري، محمود المواس الرابع 90+5.



وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً تعادل الفلبين مع الصين 0-0 على ستاد باناد بارك في باكولود.



وصار رصيد نسور قاسيون 9 نقاط من 9 ممكنة تصدر فيها مجموعته على حساب الصين الثانية بـ7 نقاط، ثم الفلبين 4، وجزر المالديف 3، وغوام أخيرة بدون نقاط.



في غضون ذلك واصل المنتخب العراقي انطلاقته الجيدة بفوزه الكبير على مضيفه الكمبودي 4-صفر الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا 2023 مونديال 2022 في قطر.



وسجل المنتخب العراقي هدفين في كل شوط، فأنهى الأول بثنائية ابراهيم بايش (22) ومهند علي (41)، وأضاف مثلها في الثاني بواسطة أمجد عطوان كاظم (57) وأحمد ابراهيم خلف (62).



وحقق المنتخب العراقي فوزه الثاني تواليا بعد تغلبه على هونغ كونغ بثنائية نظيفة في الجولة الماضية وتعادله الثمين أمام مضيفه البحريني (1-1) في الجولة الأولى، فرفع رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام إيران التي تحل ضيفة لاحقا على البحرين.



في المقابل، منيت كمبوديا بخسارتها الثالثة تواليا فبقيت في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف خلف هونغ كونغ التي ارتاحت في هذه الجولة.



المصدر: بي إن سبورت