رياضة | جوميز يدعو جماهير الهلال لمشاركته شرب القهوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوميز يدعو جماهير الهلال لمشاركته شرب القهوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على توجيه رسالة خاصة للجماهير قبل مواجهة ضمك بدوري وكأس الأمير.

وطالب جوميز، جماهير الفريق لدعمهم ومساندتهم أمام ضمك، يوم الجمعة المقبل، ومساعدتهم في تحقيق الفوز والنتائج المميزة.

ونشر جوميز مقطع فيديو، له بالزي السعودي، وقال، "السلام عليكم، معكم الشيخ جوميز، أتمنى لكم أسبوعاً سعيداً، وأراكم يوم الجمعة في ملعبنا، وفي حال فوزنا بإذن الله، ادعوكم جميعاً لفنجان قهوة".

ويستضيف الهلال ضمك، مساء الجمعة المقبلة على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

"الهلال يكشف أخر مستجدات إصابة خربين"

وأصدرت إدارة نادي الهلال، بيانا رسميا، اليوم الاثنين، للحديث عن آخر مستجدات إصابة عمر خربين، لاعب الفريق الأول بالنادي، والتي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده سوريا أمام جزر المالديف في المباراة التي جمعت بين الفريقين، الخميس الماضي، على ملعب راشد بنادي شباب الأهلي وانتهت بفوز منتخب سوريا على جزر المالديف بنتيجة بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكشف الهلال أن الكشف الطبي الذي خضع له عمر خربين مهاجم الهلال بين تعرضه لإصابة بإلتواء في كاحل القدم، من الدرجة الثانية.

وأوضح الهلال، أن الفحوصات الطبية أثبتت حاجة عمر خربين للخضوع إلى برنامج علاجي تتراوح بين شهر وشهر ونصف، أي بزيادة أسبوعين عن المدة السابقة التي تم الإعلان عنها؛ إذ ربط الجهاز الطبي مدة غيابه باستجابته للعلاج فيما سيجري فحوصات طبية بصفة دورية أثناء البرنامج للوقوف على حالته، وتحديد مدة غيابه النهائية.

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وبناء على ذلك؛ سيغيب خربين عن العديد من المواجهات المصيرية للهلال، على رأسهم ديربي الرياض أمام النصر، والمقرر إقامته يوم 27 أكتوبر، ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

كما سيفتقد الهلال لخدمات خربين في مواجهة ضمك، المقرر اقامتها يوم الجمعة 18 أكتوبر ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيغيب خربين، عن مباراة الهلال أمام فريق السد القطري، يوم 22 أكتوبر الجاري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

كما سيفتقد الهلال للدولي السوري في مواجهة الفتح، المقرر إقامتها 31 من أكتوبر، في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة إلى مواجهة عرعر في نوفمر القادم، ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

وأحرز خربين رفقة الهلال 4 أهداف في أول 6 جولات بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن منتخب سوريا رفع رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز الثاني في جدول المجموعة الأولى بتصفيات المونديال، بفارق الأهداف عن منتخب الصين المتصدر، فيما تجمد رصيد المالديف عند 3 نقاط، في المركز الرابع.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيده 16 نقطة ، حصدهم من 6 مباريات، فاز في 5 لقاءات بينما تعادل مباراة وحيدة ضد الفيحاء 1-1 وسجل الزعيم 19 هدفاً واستقبلت شباكه 6 أهداف، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.