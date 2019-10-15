رياضة | بيان رسمي من ريال مدريد بشأن إصابة مودريتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان رسمي من ريال مدريد بشأن إصابة مودريتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال النادي الملكي في بيانه :"بعد الاختبارات التي أجريت اليوم على لاعبنا لوكا مودريتش من قبل الخدمات الطبية النادي ، تم تشخيص كدمة في عضلات الفخذ اليمنى في انتظار التطورات".

وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن اللاعب الكرواتي سيغيب عن مباراة ريال المقبلة أمام ريال مايوركا في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني "الليجا".

أصدر نادي ريال مدريد بيانًا حول الإصابة التي تعرض لها متوسط ميدانه لوكا مودريتش خلال مشاركته مع منتخب بلاده كرواتيا أمام ويلز بالتصفيات المؤهلة ليورو ٢٠٢٠.

ويأمل زين الدين زيدان في تعافي اللاعب بأسرع وقت من أجل تجهيزه للمشاركة في لقاء برشلونة بالكلاسيكو يوم 26 من الشهر الجاري بالجولة العاشرة