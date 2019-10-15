رياضة | التشكيل الرسمي للجزائر أمام كولومبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي للجزائر أمام كولومبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضي عن التشكيلة الرسمية لفريقه لمواجهة منتخب كولومبيا في المباراة التي تنطلق بعد قليل على ملعب "بيير ماورويا" ضمن استعدادات الخضر لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021، وكأس العالم 2022 بقطر.

ويغيب عن المنتخب الجزائري في مباراة اليوم آدم وناس للإصابة، ومهاجم نادي مونبلييه الفرنسي أندي ديلور، لأسباب فنية.

وجاءت تشكيلة منتخب الجزائر لمواجهة كولومبيا كالتالي:

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حراسة المرمي: رايس مبولحي

خط الدفاع: رامي بن سبعيني - عيسى ماندي - جمال بن العمري - يوسف عطال

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر - عدلان قديورة- يوسف بلايلي - سفيان فيجولي

الهجوم: بغداد بونجاح - رياض محرز.