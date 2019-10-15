رياضة | برنامج خاص للشناوي لتجهيزه للقمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برنامج خاص للشناوي لتجهيزه للقمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجهز ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد الشناوي للمباراة المقبلة أمام الزمالك.

ويقوم مدرب حراس المرمى بوضع برنامجًا خاصًا لتجهيز الشناوي الذي سيكون الحارس الأساسي للأهي في مباراة القمة المقبلة.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة وبمشاركة لاعبيه الدوليين عقب انتهاء مهتمهم مع المنتخب.

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وكان الأهلي قد لعب مباراة ودية أمس الاثنين أمام الإعلاميين وحقق الفوز فيها بهدف نظيف لمهاجمه المغربي وليد أزارو، في مباراة شهدت مشاركة عدد من اللاعبين البعيدين عن المشاركة.

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك مساء السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصد 9 نقاط حيث حقق الفوز في 3 مباريات متتالية على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.