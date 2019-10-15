رياضة | دمنهور يفوز على شباب رشيد وإلغاء مباراة مياة البحيرة بالكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دمنهور يفوز على شباب رشيد وإلغاء مباراة مياة البحيرة بالكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفريق الأول لنادي دمنهور بقيادة أحمد ساري، على فريق مركز شباب رشيد بثلاثة أهداف مقابل هدف استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد من دورى القسم الثاني.

سجل أهداف دمنهور محمود فتحي هدف وأحمد العوضي هدفين.

واتسمت المباراة بالقوة والاثاره وغلب عليها طابع اللقاءات الرسمية، وأحرز أهداف اللقاء لرجاء بلال جمال ومحمود عبدالعاطي ولدمنهور وحيد محسن.

وحرص أحمد ساري المدير الفنى لدمنهور علي التعرف خلال اللقاء على مدى استيعاب لاعبي الفريق للجمل الفنية والخططية التى تم التدرب عليها خلال الفترة السابقة .

كما شهد اللقاء إعطاء الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين من جانب الفريقين للوصول إلي التشكيل الأمثل قبل بدء مسابقة القسم الثاني.

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وكان مسئولو دمنهور قد تعاقدوا مع 14صفقة جديدة وهم خميس حسني لاعب وسط الرجاء، وعصام عادل صانع ألعاب أف سي مصر، ومحمود فتحي لاعب وسط الأوليمبي، وأحمد العوضي مهاجم مالية كفر الزيات، وعمرو الصعيدي حارس سيدي سالم، ومحمد عبد الرحيم مهاجم غزل كفر الداور، وعلي العربي ظهير أيمن الرجاء ، وعمر صبحي حارس مرمي السكة الحديد، وزيدان إسماعيل مدافع الإعلاميين بجانب التجديد للثنائي رضوان يوسف، والسيد عبد العال، وإسلام رمضان ظهير أيسر الإوليمبي، والسيد سويلم مدافع منتخب السويس.

وكان دمنهور قد خاض العديد من التجارب الودية وعددهم 14 تجربة ودية حتى الآن، مباراتين مع فريق شرطة مطروح، أحد فرق دوري القسم الثالث، بمجموعة الإسكندرية، ومباراة مع الأتحادالسكندري، وسبورتنج، وأخرى مع طنطا، ونادي كوم حمادة، وأيتاي البارود ،وحوش عيسي ، ومركز شباب كوم حمادة، وغزل شبين، وسبورتنج للمرة الثانية وشرطة مطروح ، ومياه البحيرة وطنطا.

إلغاء مباراة مياه البحيرة ورشيد ببطولة كأس مصر

علي الرغم من نزول الملعب قرر فريقا مياة البحيرة ورشيد عدم خوض مباراتهما في الدور التمهيدي لكأس مصر احتجاجًا على قرارات اتحاد الكرة الأخيرة بخصوص الصعود من القسم الثالث

وطلب مسئولي الفريقين من اللاعبين فور انطلاق المباراة الجلوس على الأرض وعدم اللعب ليتم إلغاء المباراة من جانب الطاقم التحكيمي.