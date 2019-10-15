رياضة | قطر تخطف فوزاً ثميناً من عمان في تصفيات المونديال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطر تخطف فوزاً ثميناً من عمان في تصفيات المونديال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف منتخب قطرا فوزاً ثميناً من عمان بهدفين مقابل هدف في تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

سجل أكرم عفيف الهدف الأول للعنابي من متابعة داخل منطقة الجزاء في وقت مبكر من عمر المباراة د 3، وانتظر المنذر العلوي حتى الدقيقة 64 ليعيد النتيجة إلى التعادل بعد مجهود فردي كبير وتسديدة قوية.

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ثم عاد هداف كأس آسيا 2019 المعز علي ووقع على التقدم للعنابي بعد تبادل ممتاز للكرة مع أكرم عفيف وتسديدة قوية استقرت بالشباك في الدقيقة 71.

وفي مباراة أخرى لصالح المجموعة ذاتها تعادلت الهند مع ضيفتها بنغلادش 1-1.

وتتصدر قطر المجموعة برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، تليها عُمان بـ6 نقاط من 3 مباريات، ثم أفغانستان 3 نقاط من 3 مباريات، والهند رابعة بـ2 نقطتين، وأخيراً بنغلادش بنقطة واحدة.