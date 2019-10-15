رياضة | إشادة خاصة من فايلر لنجم الأهلي بعد تألقه مع منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إشادة خاصة من فايلر لنجم الأهلي بعد تألقه مع منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إشادة خاصة من الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر بعدما ظهر بمستوى مميز مع منتخب مصر.

وأثنى المدرب السويسري على أداء لاعب وسط الأهلي في مباراة منتخب مصر الودية أمام بتسوانا والتي حسمها الفراعنة لصالحهم بهدف نطيف سجله حمدي فتحي في الشوط الثاني.

وطالب فايلر من لاعب الأهلي الاستمرار في بذل أقصى جهد والقتال في الملعب.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة وبمشاركة لاعبيه الدوليين عقب انتهاء مهتمهم مع المنتخب.

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وكان الأهلي قد لعب مباراة ودية أمس الاثنين أمام الإعلاميين وحقق الفوز فيها بهدف نظيف لمهاجمه المغربي وليد أزارو، في مباراة شهدت مشاركة عدد من اللاعبين البعيدين عن المشاركة.

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك مساء السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط حيث حقق الفوز في 3 مباريات متتالية على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.