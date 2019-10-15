رياضة | عاجل.. رمضان صبحي يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي قبل القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رمضان صبحي يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي قبل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاطمئنان على رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر خلال المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقام فايلر بالاطمئنان على لاعب الفريق الأحمر، ومدى جاهزيته لمباراة الزمالك المقبلة، بعدما خرج في مباراة منتخب مصر الأوليمبي الودية أول أمس أمام جنوب إفريقيا في الشوط الثاني.