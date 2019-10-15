رياضة | مران الزمالك| فرجاني ساسي ينتظم في التدريبات.. وثلاثي جديد يظهر في الصورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الزمالك| فرجاني ساسي ينتظم في التدريبات.. وثلاثي جديد يظهر في الصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك اليوم الثلاثاء التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك في التدريبات الجماعية للفارس الابيض، عقب مضاركته مع منتخب تونس في مواجهة الكاميرون الودية.

وعقد الصربي ميتشو جلسة خاصة مع الثنائي خالد بوطيب وفرجاني ساسي على هامش التدريبات، من اجل الاطمئنان على حالتهم الفنية خلال الفترة الأخيرة.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمجموعة من التدريبات البدنية الشاقة تحت قيادة الإسباني رودريجيز مدرب الأحمال.

وقام اللاعبون بأداء بعض التدريبات البدنية بالكرة وبدون الكرة، ثم خاض فقرة أخرى شملت تمارين لقياس السرعات.

وقام الصربي ميتشو المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، الأولى تحت إشرافه والثانية تحت إشراف الثنائي دوسان ستوجنوفيش وعصام مرعي. . حيث قام اللاعبون بتنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية، من اجل تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وشهد المران تصعيد الثلاثي احمد عيد، محمد طارق، حسام عبدالمجيد من قطاع الناشئين، للمشاركة في مران الفريق الأول من اجل اكتساب بعض الخبرات الفنية.

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وخضع الثلاثي محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي حراس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي لبعض التدريبات البدنية والفنية تحت إشراف باجيك دراجون مدرب حراس المرمى للفريق.

وقام دراجون بتدريب الحراس بمجموعة من الكرات الصغيرة الحجم، بالإضافة إلى بعض التدريبات الآخرى الخاصة بمتابعة الكرات العرضية وكيفية التعامل مع التسديدات من داخل منطقة الجزاء.

وشهدت تدريبات حراس الزمالك عقد جلسة بين دراجون وثلاثي حراسة المرمى من اجل شرح بعض الأمور الخاصة بالتعامل مع الانفرادات وغيرها من الهجمات الصعبة.

وخاض الثنائي عبدالله جمعة ومحمود علاء لاعبا فريق الكرة بالنادي بعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف دوسان ستوجنوفيش المدرب العام للفريق، وذلك قبل انطلاق المران المقام حالياً بملعب النادي.

وقام الثنائي بالجري حول الملعب، ثم الخضوع لبعض التمارين التأهيلية، وذلك بعض مشاركتهم في المواجهة الودية بين منتخب مصر وبوتسوانا.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الأهلي يوم السبت المقبل ضمن مواجهات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.