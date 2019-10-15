رياضة | دكرنس يكتسح الجمالية استعدادا للأوليمبى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دكرنس يكتسح الجمالية استعدادا للأوليمبى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل فريق دكرنس لكرة القدم ودياته إستعدادا لإنطلاقة الموسم الجديد بالقسم الثانى بعدما حقق فوزا كبير بثمانية أهداف دون مقابل أمام الجمالية أحد فرق القسم الرابع بالدقهلية.

أهداف دكرنس سجلت بواسطة محمد أبوسريع (هدفين) ، و عمر فاروق (هدفين) ، ومحمد السادات ، ومحمد ظريف ، وشمس محارب ، وأحمد مخلوف.

وخاض دكرنس بقيادة أيمن الجمل معسكرا إستعداديا للموسم الجديد بمحافظة الإسماعيلية وإستمر ثلاثة أسابيع على مرحلتين حيث بدأت فترة إعداد الفريق نهاية يوليو الماضى.

ويتولى أيمن الجمل قيادة الفريق فنيا ويعاونه حسام عبدالعال مدربا عاما و أحمد الجمل مدربا و محمد عبدربه مدربا لحراس المرمى و إبراهيم الوزير مديرا إداريا.

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وكان دكرنس قد نجح فى العودة للقسم الثانى بعد غياب لموسمين قضاها الفريق بالقسم الثالث قبل أن ينجح مصطفى مرعى فى قيادة الفريق للصعود الموسم الماضى من خلال دورة الترقى برفقة بيلا.

وإنضم فريق دكرنس للمحموعة الثالثة والتى تضم ١٢ فريق حيث يصعد صاحب المركز الأول للدورى الممتاز فيما يهبط الفرق أصحاب المراكز الخمس الأخيرة لدورى القسم الثالث بعد قرار اللجنة المؤقتة لإدارة إتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجناينى بتطبيق دور المحترفين بداية من الموسم المقبل.

وأعلن دكرنس السبت الماضى عن تشكيل جهازه الفنى وقائمة لاعبى الفريق الأول من خلال مؤتمر صحفى كبير عقد بمقر نادى دكرنس الرياضى بمحافظة الدقهلية.

ويلاقى دكرنس فى الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بالقسم الثانى مستضيفه الأوليمبى يوم الثلاثاء المقبل بملعب عزالدين يعقوب بنادى الأوليمبى بالإسكندرية.