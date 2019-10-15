رياضة | خالد الغندور يفجر مفاجأة حول تأجيل مباراة القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد الغندور يفجر مفاجأة حول تأجيل مباراة القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك السابق عن آخر تطورات لقاء القمة بالجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية بـ"الفيس بوك" منذ قليل: "حتى الآن .. القمة في موعدها ولم يتم تحديد ملعب المباراة وفي انتظار قرار الأمن".

وانتشرت أنباء يوم أمس الإثنين عن تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك بدواعي أمنية إلا أنه حتي الآن لم يصدر أي قرار رسمي بشأن تأجيل المباراة.

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وبحسب الإعلامي خالد الغندور، فإن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في موعدها يوم السبت المقبل الموافق 19 أكتوبر على ملعب برج العرب بالإسكندرية.