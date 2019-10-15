رياضة | مران الأهلي| محاضرة بالفيديو للاعبين وتدريبات استشفائية ومروان يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي| محاضرة بالفيديو للاعبين وتدريبات استشفائية ومروان يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وعقد فايلر محاضرة بالفيديو، للحديث بشكل عملي عن مواجهة الزمالك، والوقوف عند بعض الجوانب الفنية والخططية وذلك في إطار تحضيرات الفريق لمباراة القمة المقرر إقامتها مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.

وكان الأهلي قد خاض تجربة ودية أمس أمام الاعلاميين انتهت بفوز الفريق بهدف نظيف سجله وليد أزارو.

وواصل مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وأدى مروان، جلسة في الجيم، ثم استكمل برنامجه بأداء بعض الفقرات البدنية وتدريبات خفيفة بالكرة، تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي.

وتعرض مروان لكسر في عظام الوجه خلال مباراة سموحة وأجرى جراحة في الوجه، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة للمشاركة في المران الجماعي.

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وأدى وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة على هامش مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وقام أزارو، باداء تدريبات استشفائية وفقا للبرنامج الذي الذي حدده توماس بينكيل، مخطط الأحمال، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بعد مشاركته في ودية الاعلاميين التي أقيمت أمس.

وأدى الفريق تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد بعد خوض تجربة ودية أمس أمام الاعلاميين ومشاركة الدوليين في تجارب ودية مع المنتخبين الأول والأوليمبي .

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة وبعض الفقرات الاستشفائية تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، فيما خاض الحراس تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل.

وعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق جلسة مطولة مع مساعده ديفيد سيزا، المدرب العام، للحديث في بعض الجوانب الفنية والخططية استعدادا للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك التي تقام يوم السبت المقبل في إطار مواجهات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.