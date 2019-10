اونلاين | يلا شوت TODAY ramos مشاهدة مباراة اسبانيا والسويد بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش السويد PLUS NOW بدون تقطيع NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت TODAY ramos مشاهدة مباراة اسبانيا والسويد بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش السويد PLUS NOW بدون تقطيع NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي اليوم منتخب اسبانيا مع منتخب السويد في مباراة الجولة الثامنه من دور المجموعات لحساب المجموعة السادسه ضمن منافسات التصفيات المؤهلة ليورو 2020 وسوف تبدا مباراة اسبانيا والسويد اليوم الثلاثاء الموافق 15 اكتوبر 2019 حيث من المقرر ان يحل منتخب اسبانيا ضيفا امام نظيرة منتخب السويد في المباراة التى سوف تقام على ارضية ملعب فريندز آرينا وسوف تبدا اليوم مباراة السويد واسبانيا في تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت السعودية والساعة 8:45 مساءاً بتوقيت مصر. مباراة اسبانيا والسويد اليوم يدخل اليوم منتخب اسبانيا صاحب المركز الاولي في المجموعة السادسه ضيفا امام نظيرة منتخب السويد ويحتل منتخب اسبانيا قبل مباراة اليوم المركز الاولي في المجموعة برصيد 19 نقطة بفارق 5 نقاط عن خصمه في مباراة اليوم منتخب السويد وقد حقق منتخب اسبانيا الفوز في 6 مباريات بينما خسر في مباراة واحده فقط ويسعي اليوم منتخب اسبانيا في المباراة خارج ملعبه امام منتخب السويد ان يحقق الفوز السابعه له في الجولة الثامنه للحصول على بطاقة التاهل للدور القادم من اليورو 2020. القناة الناقله لمباراة اسبانيا والسويد بنيما سوف يسعي هو الاخر اليوم منتخب السويد للحصول على الفوز في المباراة على ارضية ملعبه وامام جماهيرة لمواصلة الصراع على المركز الماهل ليورو 2020 ويحتل قبل مباراة اليوم منتخب السويد المركز الثاني في المجموعة السادسه من التصفيات المؤهلة ليورو 2020 برصيد 14 نقطة وهو مهدد اليوم بخساره هذا المركز في حالة الخساره وفوز منتخب رومانيا صاحب المركز الثالثه لذلك يسعي السويد للفوز ولا شئ اخر وسوف تنقل المباراة اليوم بينما اسبانيا والسويد على قناة بي ان سبورت الاولي. Advertisements موعد مباراة اسبانيا والسويد موعد مباراة اسبانيا والسويد سوف تبدا المباراة اليوم فى تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت السعودية ، تمام الساعة 8:45 مساءاً بتوقيت مصر ، تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين ، تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت الأردن ، تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت سوريا ، تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت لبنان ، تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت العراق ، تمام الساعة 8:45 مساءاً بتوقيت السودان ، تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت اليمن ، تمام الساعة 8:45 مساءاً بتوقيت ليبيا ، تمام الساعة 7:45 مساءاً بتوقيت تونس. توقيت مباراة اسبانيا والسويد توقيت مباراة اسبانيا والسويد تبدا المباراة اليوم فى تمام الساعة 7:45 مساءاً بتوقيت الجزائر ، تمام الساعة 7:45 مساءاً بتوقيت المغرب ، تمام الساعة 10:45 مساءاً بتوقيت الإمارات ، تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت البحرين ، تمام الساعة 10:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت الكويت ، تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت قطر ، تمام الساعة 6:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، تمام الساعة 9:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، تمام الساعة 6:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT. تشكيلة اسبانيا الرسمية ضد السويد تشكيلة اسبانيا الرسمية اليوم ضد منتخب السويد وسوف يدخل اليوم منتخب اسبانيا اليوم مع المدرب روبيرت مورينو مباراة السويد بتشكيلة قوية والتى سوف تضم في حراسة المرمي دي خيا ، وفي خط الدفاع بيرنات - مارتينيز - ألبيول - كارفخال ، وفي خط الوسط ألكانتارا - رودريو - فابيان ، وفي خط الهجوم سيبايوس - جيراردو - أويارزابال.

Advertisements