اونلاين | كورة لايف NOW مشاهدة مباراة إسبانيا والسويد بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط إسبانيا II7SRY جول NOW

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يلتقي منتخب إسبانيا مع منتخب السويد اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كاس الأمم الأوروبية 2020، وستكون تلك المباراة نارية من اجل حسم التأهل بشكل نهائي.



وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات تصفيات كاس الامم الاوروبيه عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع تلك المباراة بين منتخب إسبانيا ومنتخب السويد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

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وستقام المباراة بين منتخب إسبانيا ومنتخب السويد في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة المغرب.

ويحتل منتخب إسبانيا صدارة ترتيب تلك المجموعة برصيد 19 نقطة من 7 مباريات حيث تعادل في المباراة الماضية فقط، بينما يحل منتخب السويد في المركز الثاني برصيد 14 نقطة، ويحتاج الماتدور بتحقيق الفوز خلال تلك المباراة من أجل حسم التأهل بشكل رسمي.