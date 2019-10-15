شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق يحاول إقناع العطوي برحيل نجم الفريق والان مع التفاصيل

يسعى نادي الاتفاق حاليا إلى بيع نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة وإقناع مدرب الفريق بالموافقة على هذا القرار بأي طريقة.

الاتفاق يحاول إقناع مدرب الفريق برحيل الكويكبي

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي الاتفاق تحاول إقناع خالد العطوي مدرب الفريق بالموافقة على رحيل محمد الكويكبي مهاجم الفريق إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

و أكدت الصحيفة أن العطوي يرغب في بقاء محمد الكويكبي وعدم رحيله نظرا لحاجة الفريق له في الفترة القادمة.

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سبب رغبة الاتفاق في بيع محمد الكويكبي

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي الاتفاق يرغب في بيع الكويكبي إلى نادي النصر في يناير ليستفيد من المقابل المادي الذي سيحصل عليه الفريق مقابل هذه الصفقة.

مشاركات محمد الكويكبي مع نادي الاتفاق هذا الموسم

وقد شارك محمد الكويكبي في مباراتين فقط حتى الآن مع نادي الاتفاق خلال هذا الموسم خلال بطولة الدوري السعودي وصنع خلالهم هدف وحيد ولم يسجل أي أهداف.