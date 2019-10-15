شكرا لقرائتكم خبر عن الجوهرة البرتغالية الاقرب للفوز بجائزة الجولدن بوي والان مع التفاصيل
يتصدر الفتي البرتغالي جواو فيليكس لاعب نادي بنفيكا السابق واتلتيكو مدريد الحالي جائزة الجولدن البوي المقدمة من صحيفة توتو سبورت الايطالية والتي تقدمها الصحيفة سنويا لاختيار افضل لاعب في العالم تحت ٢١ عام
فاز بالجائزة في العام الماضي مدافع يوفنتوس الايطالي الحالي واياكس الهولندي السابق ماتياس دي ليخت والذي يترشح لها جددا هو والعديد من اللاعبين الشباب اللذين سطع نجمهم هذا العام ومن ابرزهم ماثيو جاندوزي لاعب ارسنال وماونت لاعب تشلسي وفينسيوس ورودريجو لاعبان ريال مدريد وفاتي لاعب برشلونة
وذكرت الصحيفة ذاتها ان اللاعب البرتغالي جواو فيليكس يتصدر السباق علي الجائزة وهو الاقرب لنيلها كأول مرة له
فيليكس الذي قدم موسم رائع مع بنفيكا في الدوري البرتغالي ولفت انظار العديد من الفرق الكبري الا انه فضل اتلتيكو مدريد في النهاية
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