شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يحدد قيمة التعاقد مع نجم منتخب مصر والان مع التفاصيل

حدد نادي ميلان الإيطالي قيمة التعاقد مع نجم وسط منتخب مصر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم مركز خط الوسط بالفريق.

النني يقترب من الانضمام إلى الدوري الإيطالي

وكشفت صحفية "توتو سبورت" الإيطالية أن المصري محمد النني لاعب وسط منتخب مصر ونادي بشكتاش التركي أصبح قريب من الانضمام إلى نادي ميلان الإيطالي خلال يناير القادم.

قيمة تعاقد ميلان مع محمد النني

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وأكدت الصحيفة أن نادي ميلان مستعد لدفع مبلغ 15مليون يورو للتعاقد مع النني في يناير القادم.

انضمام النني إلى نادي بشكتاش.

وكان النني قد انتقل إلى صفوف نادي بشكتاش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من صفوف نادي أرسنال.

وقد شارك محمد النني في 3 مباريات حتى الآن مع نادي بشكتاش خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.