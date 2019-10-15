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مبابي يلتزم الصمت إزاء "عرض خيالي من سان جيرمان"

أفاد برنامج تلفزيون شهير أن إدارة باريس سان جيرمان عرضت على كيليان مبابي تمديد عقده والحصول على راتب سنوي "خيالي". اللاعب "الجوهرة" لم يتجاوب بعد مع عرض الفريق الباريسي، الذي يرغب في تحصينه من أطماع ريال مدريد وبرشلونة.

يبدو أن فريق باريس سان جيرمان عازم على الحفاظ على نجمه الشاب كيليان مبابي، الذي يتوقع كثيرون أن يُصبح أحسن لاعب في عالم الساحرة المستديرة في المستقبل القريب، لاسيما وأن مبابي يمتلك كل مقومات النجاح والتألق.

ورغم أن عقد "الجوهرة" الفرنسية ينتهي مع نادي العاصمة في صيف عام 2022، إلاّ أن باريس سان جيرمان بدأ من الآن التحرك لتحصين اللاعب من أطماع الفرق الأوروبية الكبيرة وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة.

فقد ذكر برنامج "التشيرينغيتو" الإسباني الشهير أن إدارة باريس سان جيرمان، عرضت على كيليان مبابي تمديد عقده مع الفريق إلى غاية صيف 2024، مضيفا أنها تعتزم منح مبابي راتباً سنوياً يصل إلى 50 مليون يورو.

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وأوضح البرنامج التلفزيوني الشهير أن كيليان مبابي، لم يتجاوب لحد الساعة مع عرض فريق باريس سان جيرمان "الخيالي"، حيث يُفضل الفائز بكأس العالم مع منتخب "الديكة" التحلي بالصمت إزاء مستقبله الكروي.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قد ذكرت قبل أيام أن كيليان مبابي يأتي في المركز الثاني في ترتيب أجور اللاعبين السنوية، إذ يصل راتبه السنوي إلى 20 مليون يورو، فيما يحل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في الصدارة بـ 36 مليون يورو.

الجدير ذكره أن كيليان مبابي ( 20 سنة)، يعاني من إصابة في أوتار الساق أبعدته عن المستطيل الأخضر لعدة أسابيع. ويتوقع أن يعود "الجوهرة" قريباً إلى حمل قميص باريس سان جيرمان، الذي يعول عليه كثيراً من أجل تحقيق كل الألقاب الممكنة هذا الموسم.