انت الان تتابع إنفانتينو يتابع مباراة الكوريتين ويؤكد: كنت أتطلع لمشاهدة مدرجات ممتلئة بالجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو لدى وصوله الى مطار بيونغ يانغ

كان جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من بين القلائل الذين حضروا المباراة التي جمعت بين منتخبي الكوريتين الشمالي والجنوبية اليوم الثلاثاء، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وكانت هذه المباراة هي الأولى بين منتخبي الكوريتين خلال 29 عاما في العاصمة الكورية الشمالية، ولكنها لعبت أمام مدرجات خالية.

ونقل الموقع الرسمي لفيفا تصريحات لإنفانتينو قال فيها :" كنت أتطلع لمشاهدة ملعب ممتلئ بالجماهير في عاصمة كوريا الشمالية بيونج يانج في مثل هذه المباراة التاريخية ولكنني كنت حزينا لرؤية عدم تواجد الجماهير في المدرجات".

وأضاف :" تفاجئنا بهذا الأمر وتفاجئنا بالعديد من القضايا المتعلقة بشأن البث المباشر، ومشكلات بسبب الحصول على تأشيرات ودخول الصحفيين الأجانب".

وأكد :"بالنسبة لنا، بكل وضوح حرية الصحافة والحديث مهمة للغاية، ولكن على الجانب الآخر، سيكون من السذاجة أن نفكر أن بإمكاننا تغيير العالم من دقيقة لأخرى".

ومنع المذيعون والصحفيون من كوريا الجنوبية، من الوصول لملعب كيم تو سونج الذي يتسع لـ50 ألف متفرج، كما تم استبعاد جماهير المنتخب الزائر.

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ولم يتم تقديم تفسير لسبب عدم منع حضور جماهير الفريق المضيف بينما وعدت كوريا الشمالية وفد كوريا الجنوبية بتقديم قرص فيديو رقمي "دي في دي" به تسجيلا للمباراة فور عبورهم الحدود.

وقال إنفانتينو :"طرحنا هذه الأسئلة على الاتحاد المحلي وبالتأكيد سنواصل الدفع لكي يكون لكرة القدم تأثيرا إيجابيا على كوريا الجنوبية ودول أخرى حول العالم".

وعقدت اجتماعات بين إنفانتينو ومسؤولين من اتحادي كرة القدم في البلدين. ومن بين المواضيع التي تمت مناقشتها إمكانية التقدم بملف مشترك لاستضافة مونديال 2023 للسيدات.

ولكن من الصعب أن نرى كيف يمكن توفيق إمكانية تقاسم مثل هذا المشروع مع سلوك كوريا الشمالية غير المتسق تجاه جارتها.

كل زيارة من كوريا الجنوبية لكوريا الشمالية يجب أن يتم الموافقة عليها من قبل الحكومة. ولا تزال الدولتان في صراع رسمي عقب الحرب الكورية في 1950 - 1953.

ويقوم إنفانتينو حاليا بجولة في المنطقة وذكر فيفا أن إنفانتينو رتب جدولا لزيارة منغوليا وبنجلاديش والصين ولاوس وبروناي دار السلام والفلبين في الأيام المقبلة.