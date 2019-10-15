جواو فيليكس هو الاقرب للفوز بجائزة الجولدن بوي 

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الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
جواو فيليكس
محمد حسين
يتصدر الفتي البرتغالي لاعب نادي بنفيكا السابق واتلتيكو مدريد الحالي جائزة الجولدن البوي المقدمة من صحيفة توتو سبورت الايطالية والتي تقدمها الصحيفة سنويا لاختيار افضل لاعب في العالم تحت ٢١ عام
فاز بالجائزة في العام الماضي مدافع يوفنتوس الايطالي الحالي واياكس الهولندي السابق ماتياس دي ليخت والذي يترشح لها جددا هو والعديد من اللاعبين الشباب اللذين سطع نجمهم هذا العام ومن ابرزهم ماثيو جاندوزي لاعب ارسنال وماونت لاعب تشلسي وفينسيوس ورودريجو لاعبان ريال مدريد وفاتي لاعب برشلونة
وذكرت الصحيفة ذاتها ان اللاعب البرتغالي جواو فيليكس يتصدر السباق علي الجائزة وهو الاقرب لنيلها كأول مرة له
فيليكس الذي قدم موسم رائع مع بنفيكا في الدوري البرتغالي ولفت انظار العديد من الفرق الكبري الا انه فضل اتلتيكو مدريد في النهاية
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