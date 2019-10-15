استقالة رئيس اتحاد بلغاريا بعد واقعة "العنصرية" أمام منتخب إنجلترا

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

استقال بوريسلاف ميهايلوف رئيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بعد واقعة "العنصرية" التي حدثت خلال مباراة منتخب بلغاريا وإنجلترا.



والتقى المنتخبين مساء أمس الاثنين في مباراة بتصفيات أمم أوروبا (يورو 2020)، وقامت بعض الجماهير البلغارية بالاساءة لبعض اللاعبين أصحاب البشرة السمراء أمثال تايرون مينجز ورحيم سترلينج، كما قاموا برفع العديد من القمصان مكتوب عليها "لا للاحترام".

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وكان رئيس الوزراء البلغاري قد دعا ميهايلوف لتقديم استقالته عقب الإساءات العنصرية التي أطلقتها الجماهير البلغارية خلال المباراة، وتسببت في إيقاف اللقاء مرتين.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أوصى في أكثر ممن بيان بضرورة مواجهة الأحداث العنصرية في الملعب والتصدي بها.

جدير بالذكر أن إنجلترا اكتسحت بلغاريا بسداسية نظيفة خلال المباراة.