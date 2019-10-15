شكرا لقرائتكم حسام البدري يؤدي واجب العزاء في والدة علاء عبد الصادق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني على حضور عزاء والدة علاء عبد الصادق نجم الأهلي والكرة المصرية ومدير قطاع الكرة السابق بالأهلي المقام حاليا في مسجد الحامدية الشاذلية. كما تواجد في العزاء محمد يوسف، احمد ايوب، احمد ناجي، احمد شوبير، احمد كشري، عبدالحميد حسن ميدو، رامي ربيعه، سعدالدين سمير، محمد هاني، حسين السيد "مارسيلو"، حلمي طولان، زكريا ناصف، علاء نبيل، عبدالظاهر السقا، محمد فضل ووليد صلاح الدين.

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