أحمد موسى يبدأ برنامجه التأهيلي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأ الدولي النيجيري أحمد موسى، لاعب النصر، برنامجه اللياقي التأهيلي استعدادا للعودة إلى المباريات مجددا، بعدما غاب عن الفريق منذ الجولة الثانية لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أمام الفتح.
وواصل النصر تدريباته اليومية، وأجرى مرانا يوم الثلاثاء في إطار تحضيراته لمواجهته المقبلة ضد الرائد ضمن منافسات الدوري، وشهدت التدريبات حضور صفوان السويكت رئيس النادي.
وبدأت الحصة التدريبية في الصالة الرياضية المغلقة، قبل أن يطبق عددا من التدريبات التكتيكية المتنوعة، واختتم المدرب البرتغالي روي فيتوريا بتدريبات مناورة أجراها في منتصف الملعب.
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