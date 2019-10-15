شكرا لقرائتكم بعد أحداث بلغاريا العنصرية.. "فيفا" يتوعد بتمديد العقوبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنه ربما يمدد العقوبات على المستوى العالمي بعد وقائع عنصرية، شملت ترديد أصوات القردة، ضد لاعبين سود وأفسدت مباراة بلغاريا ضد إنجلترا.

وأضاف (فيفا) الذي يتخذ من زوريخ مقرا له: ربما يمدد الفيفا أي عقوبات يفرضها أي اتحاد قاري أو اتحاد عضو في الفيفا بشأن وقائع عنصرية مثل تلك التي وقعت في صوفيا خلال مباراة بين بلغاريا وانجلترا ضمن تصفيات بطولة أوروبا 2020. الفيفا يتوقع بناء على ذلك أن يتم إبلاغه وبمجرد حدوث ذلك بالنتائج ذات الصلة الصادرة عن تحقيق لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم فيما يخص الواقعة محل الذكر. هذا سيسمح بأن يتم تمديد أي عقوبات مفروضة لتشمل المستوى العالمي.

وفتح الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) تحقيقا انضباطيا ضد بلغاريا بسبب سلوك عنصري بما في ذلك القيام بتحية نازية وتوجيه هتافات، وضد انجلترا بسبب عدم توفر ما يكفي من المشرفين مع الجماهير المسافرة.

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وتم إيقاف المباراة، التي فازت بها انجلترا 6-صفر يوم الاثنين، مرتين في الشوط الأول ثم صدر تحذير عبر الإذاعة الداخلية ضمن طريقة التي أقرها "يويفا" والمؤلفة من ثلاث خطوات للتعامل مع الأحداث العنصرية خلال المباريات.

وقال جياني انفانتينو رئيس (فيفا) إن هناك حاجة للقيام بالمزيد للتعامل مع هذا "الداء اللعين" المتمثل في العنصرية والذي يبدو أنه يزداد سوءا.

وقال: أوجه الدعوة للاتحادات الكروية المختلفة للانضمام لنا والتفكير معا في سبل جديدة وقوية وأكثر فاعلية للتخلص من العنصرية في كرة القدم.

وأضاف انفانتينو أن منظمي المنافسات يجب أن يضعوا لوائح تتضمن الايقاف مدى الحياة عن حضور المباريات في الاستادات بالنسبة لهؤلاء المدانين بارتكاب سلوك عنصري في أي مباراة لكرة القدم.