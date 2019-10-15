هاشتاج #ديربي_القاهره_في_ميعاده يتصدر تويتر.. والأهلاوية: «اللي خايف يروح»

الموجز

احتل هاشتاج #ديربي_القاهره_في_ميعاده صدارة الأكثر تداولا على موقع التغريدات القصيرة تويتر.

ودشنت جماهير النادي الأهلي هاشتاج #ديربي_القاهره_في_ميعاده تعليقاً على الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية والتي تفيد بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها السبت المقبل لأجل غير مسمى بناء على طلب الجهات الأمنية.

وفي أقل من ساعة، تفاعل الآلاف من الجماهير الأهلاوية مع الهاشتاج، معربين عن رفضهم التام لتأجيل المباراة المرتقبة، حيث يرون أنها فرصة مناسبة لتحقيق الفوز الرابع على التوالي في بطولة الدوري الممتاز، بالإضافة إلى أنها فرصة جيدة لتحقيق فوز جديد على الغريم التقليدي نادي الزمالك، بعد تحقيق الأهلي بطولة السوبر المحلي الشهر الماضي على حساب القلعة البيضاء.

يشار إلى أن النادي الأهلي حصد 9 نقاط من أول ثلاث مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز، بينما حصد الزمالك على 7 نقاط.

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كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الأمن رفض إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك السبت المقبل فى الجولة الرابعة من عمر الدورى على استاد القاهرة.

وأوضح مسئولو الجبلاية أنه تم إرسال خطاب للأمن باختيار برج العرب لاستضافة مباراة القمة فى موعدها يوم السبت المقبل، وبحضور جماهيرى بواقع 5 آلاف لكل نادٍ، إلا أن الأمن لم يرد حتى الآن.

وكان النادى الأهلي، قد خاطب مسئولي اتحاد الكرة، للاستفسار عن تأجيل مباراة القمة، خاصة أن الأهلي لم يتلق خطابا رسميا بالتأجيل حتى الآن، رغم الأنباء المتداولة عن تأجيل المباراة .

وأضاف مسئولو الجبلاية أنهم فى انتظار الرد الرسمى من الأمن بشأن تحديد ملعب المباراة النهائى، من أجل إخطار الناديين.