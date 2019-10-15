فنلندا تعزز حظوظها بالتأهل إلى كأس أوروبا للمرة الأولى









اسماء السيد - عززت فنلندا حظوظها بالمشاركة الكبرى الأولى في تاريخها، وذلك بفوزها على ضيفتها أرمينيا، منافستها الأساسية على البطاقة الثانية للمجموعة العاشرة، بنتيجة 3-صفر الثلاثاء في الجولة الثامنة.

وكان المنتخب الإيطالي حسم البطاقة الأولى لهذه المجموعة الأسبوع الماضي بتحقيقه فوزه السابع من سبع مباريات على حساب ضيفه اليوناني (2-صفر)، ويبدو أن البطاقة الثانية أصبحت تميل نحو فنلندا التي حققت الثلاثاء فوزها الأول في الجولات الثلاث الأخيرة، بعد هزيمتين أمام إيطاليا (1-2) والبوسنة (1-4).

وتدين فنلندا التي لم يسبق لها المشاركة في كأس أوروبا أو كأس العالم، بفوزها الخامس الى تيمو بوركي الذي سجل ثنائية في الشوط الثاني (61 و88)، بعد أن وضع فريدريك يانسن أصحاب الأرض في المقدمة خلال الشوط الأول (31).

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ورفعت فنلندا رصيدها الى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 عن أرمينيا الثالثة، وذلك قبل لقاء اليوم أيضا بين البوسنة الرابعة بعشر نقاط مع مضيفتها اليونان بطلة 2004 والتي تملك في رصيدها 5 نقاط فقط.

ويلعب لاحقا المنتخب الإيطالي في ضيافة ليشتنشتاين الأخيرة (نقطتان)، باحثا عن الابقاء على سجله المثالي.

وتبدو مهمة فنلندا أسهل من البوسنة وأرمينيا، إذ تلتقي في الجولة المقبلة قبل الأخيرة مع ليشتنشتاين على أرضها، فيما تلعب البوسنة مع إيطاليا، وأرمينيا مع اليونان.

ملخص مباراة فنلندا وأرمينيا: