البحرينية عيد ناصر بين المرشحات لجائزة رياضية العام









اسماء السيد - أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى الثلاثاء لائحة بأسماء المرشحين والمرشحات لجائزة رياضيي العام، وتضمنت العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر التي توجت مؤخرا في الدوحة بطلة العالم لسباق 400 م.

وكانت عيد ناصر التي نالت فضية السباق قبل عامين في مونديال لندن، صاحبة الذهبية الأولى من أصل اثنتين فقط نالها العرب في مونديال الدوحة، مسجلة ثالث أسرع توقيت في تاريخ السابق وقدره 48,14 ثانية.

وورد بين المرشحين العداءة الكينية بريجيد كوسغي ومواطنها العداء إيليود كيبتشوغ اللذين خطفا الأنظار في عطلة نهاية الأسبوع الماضي برقميهما في ماراتوني شيكاغو وفيينا غير الرسمي.

وحطمت كوسغي الرقم القياسي العالمي لسباق الماراتون المسجل باسم البريطانية بولا رادكليف منذ 2003، في طريقها الأحد للفوز بماراتون شيكاغو.

وقطعت الكينية البالغة من العمر 25 عاما الماراتون في 2:14.04 ساعة، لتتفوق بفارق دقيقة و21 ثانية على الرقم القياسي الذي سجلته رادكليف في 13 نيسان/أبريل 2003 خلال ماراتون لندن.

واحتفظت كوسغي بلقب ماراتون شيكاغو وأضافته الى لقب ماراتون لندن الذي أحرزته في نيسان/أبريل الماضي، لتضيف انجازا آخر الى رصيدها بعد أن حطمت في أوائل أيلول/سبتمبر الماضي الرقم القياسي لسباق نصف الماراتون بتسجيلها ساعة و4 دقائق و28 ثانية (لم يتم المصادقة على الرقم حتى الآن من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى).

وجاء إنجاز كوسغي الأحد بعد قرابة 24 ساعة على السباق الأسطوري الذي خاضه مواطنها كيبتشوغ في ماراتون فيينا حين أصبح أول عداء في التاريخ ينزل تحت حاجز الساعتين بقطعه المسافة بزمن ساعة و59 دقيقة و40 ثانية.

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ونجح البطل الأولمبي البالغ من العمر 34 عاما في محو رقمه العالمي السابق بنحو دقيقتين (2:01.39 ساعة) والذي كان سجله في برلين العام الماضي، إلا أن رقم السبت في فيينا لن يصدق عليه من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى لأن السباق لم يحصل في ظروف تتطابق مع القواعد لأنه أقامته الشركة الراعية للعداء الكيني.

وهيمنت الولايات المتحدة على لائحة المرشحين عند الرجال، إذ تضمنت العداءين كريستيان كولمان ونواه لايلز ودونفان برايزيير، ونجمي القفز بالزانة سام كندريكس والوثب الثلاثي كريستيان تايلور.

وبرايزيير، على غرار المرشحة الهولندية سيفان حسن الفائزة بذهبيتي 1500 و10 آلاف م في مونديال الدوحة، كان ضمن "مشروع أوريغون" المدار من قبل المدرب الأميركي ألبرتو سالازار الذي تم إيقافه لأربعة أعوام في أعقاب تحقيق أجرته الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات (+يوسادا+) في أنشطة فريقه التدريبي.

- المرشحات: الكينية بياتريس شيبكويش، الجامايكية شيلي-آن فرايزر برايس، البريطانية كاتارينا جونسون-طومسون، الهولندية سيفان حسن، الكينية بريجيد كوسغي، الروسية التي تشارك كمحايدة ماريا لاسيتسكيني، الألمانية مالايكا ميهامبو، الأميركية داليلا محمد، البحرينية سلوى عيد ناصر، الكينية هيلين أوبيري، الفنزويلية يوليمار روخاس

- المرشحون: الأميركيون دونفان برايزيير وكريستيان كولملن وسام كندريكس ونواه لايلز وكريستيان تايلور، الأوغندي جوشوا شيبتيغي، الكينيان إيليود كيبتشوغ وتيموثي شيريوت، الباهامسي ستيفن غاردينر، السويدي دانيال ستاهل، النروجي كارستن فارهولم.