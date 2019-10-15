صور.. البدري وشوبير وطولان ولاعبو الأهلي في عزاء والدة علاء عبد الصادق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، على حضور عزاء والدة علاء عبد الصادق نجم الأهلي والكرة المصرية ومدير قطاع الكرة السابق بالأهلي المقام حاليًا في مسجد الحامدية الشاذلية. كما تواجد في العزاء محمد يوسف، أحمد أيوب، أحمد ناجي، أحمد شوبير، أحمد كشري، عبد الحميد حسن ميدو، رامي ربيعة، سعد الدين سمير، محمد هاني، حسين السيد "مارسيلو"، حلمي طولان، زكريا ناصف، علاء نبيل، عبد الظاهر السقا، محمد فضل ووليد صلاح الدين.































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