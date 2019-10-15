شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعلن قائمة المصري لمواجهة المقاصة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي ضم 20 لاعبًا لقائمة فريقه للدخول في معسكر مغلق بالعين السخنة استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة، يوم الخميس المقبل في ملعب الجيش بالسويس في رابع جولات الدوري. وجاءت قائمة المصري كالتالي: في حراسة المرمى: أحمد مسعود- أحمد عبد الفتاح في الدفاع: أحمد حامد شوشة- إسلام أبو سليمة- بهاء مجدي- كريم العراقي- أيمن ندا Advertisements في الوسط: سعيدو سيمبوري- عمر كمال- حسن علي- عمرو موسى- فريد شوقي- أحمد ياسر- إيزي إيميكا- عماد فتحي- مفتاح طقطق- زياد فرج في الهجوم: أحمد جمعة- محمود وادي- أوستين أموتو ويحتل المصري المركز السابع في الدوري برصيد أربع نقاط، أما المقاصة فجمع ثلاث نقاط ويحتل المركز الـ11.

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