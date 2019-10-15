شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: مباراة القمة في موعدها حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020، في موعدها حتى الآن".

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية بـ"فيس بوك": "حتى الآن.. القمة في موعدها ولم يتم تحديد ملعب المباراة وفي انتظار قرار الأمن"

وكانت أنباء قد ترددت عن تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك بناء علي طلب من الأمن، إلا أنه حتي الآن لم يصدر أي قرار رسمي بشأن تأجيل المباراة.