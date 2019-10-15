شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال الخطيب للاعبي الأهلي قبل مباراة الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أطمأن منه خلالها على أحوال واستعدادات الفريق لمباراة الزمالك المقرر لها السبت المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وحرص الخطيب على الالتقاء بالجهاز الفني ولاعبي الفريق على هامش المران الجماعي الذي جرى مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش؛ للشد من أزر الفريق، وتحفيز اللاعبين قبل المواجهات المهمة خلال الفترة المقبلة.

وحرص الخطيب، على حضور جانب من مران الفريق للتأكيد على أهمية المرحلة الحالية وضرورة بذل أقصى الجهد لمواصلة الانطلاقة القوية سواء على الصعيد المحلي في بطولة الدوري أو القاري في دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا والتي يستهلها الفريق بمواجهة النجم الساحلي أحد يومي 29 أو 30 نوفمبر المقبل.

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وأكد الخطيب خلال لقائه بلاعبي الأهلي ثقته في قدراتهم وإمكاناتهم على مواصلة العروض القوية وتقديم الصورة التي تليق باسم ومكانة الأهلي.‎

الخطيب في مران الاهلي