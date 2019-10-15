شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب العسكري يواجه اليونان بدلاً من كندا في "انطلاقة" مونديال الصين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم العسكرية المقامة في الصين في الفترة من 16 حتي 29 أكتوبر الجاري ممثلي البعثة المصرية بأن مباراة الافتتاح ستكون أمام المنتخب اليوناني وليس الكندي كما كان مُتفقًا من قبل.
ويفتتح المنتخب العسكري مشواره بالبطولة في الحادية عشرة صباح غدٍ الأربعاء بمواجهة اليونان ثم يلاقي عمان فى 18 أكتوبر وأخيرًا عمان في 20 من نفس الشهر
وحضر يسري عرفان المدير الإداري للمنتخب العسكري الاجتماع الفني لمباراة مصر واليونان وتقرر أن يرتدي المنتخب العسكري الزي الأبيض فيما يظهر المنتخب اليوناني بالزي الأزرق .
ويقع منتخب مصر العسكري في مجموعة تضم كندا وعمان واليونان بكأس العالم العسكرية، حيث يواجه المنتخب العسكري نظيره اليوناني الأربعاء، ثم يلاقى نظيره العماني في 18 من نفس الشهر وأخيرًا يواجه كندا في 20 أكتوبر.
وأعلن البرازيلى سيرجيو فارياس، قائمة الفريق الذى سيشارك فى بطولة كأس العالم العسكرية وضمت القائمة 21 لاعبًا هم: "محمد بسام ومحمد شعبان وعلى مهاب وأحمد سامى وأحمد علاء ومحمد أبو المجد بوشا وإسلام سرى وعاصم صلاح ومحمد ناصف ومحمود سامى وعمرو السيسى وأحمد كابوريا ومهند لاشين وأحمد داوودا وأحمد عبد الرحمن زولا وأحمد سمير وكريم طارق وممدوح خالد عبد المجيد وحسام باولو وعمرو جمال ومحمد شحاتة".
ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلا من: العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة، سيرجيو فارياس مدير فنى، السيد السويركى مدرب حراس مرمى، سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال، محمود عبد الغنى مترجم، يسرى عرفان مدير إدارى، محمد مختار مدير شئون اللاعبين، محمد عبد الرحمن طبيب، محمد عادل حكم، تحسين أبو السادات حكم.
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