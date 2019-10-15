شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة بيلا يلوح بتجميد النشاط وتقديم استقالة جماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال الصيرفى رئيس نادى بيلا أن مجلس إدارة ناديه المشارك ضمن المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى فى طريقه لتجميد النشاط الرياضي لجميع الفرق الرياضية هذا الموسم بعد عدم موافقة الأمن لخوض الفريق لمبارياته بملعبه بالرغم من كفاءة الملعب وجاهزيته ويعتبر أحد أفضل ملاعب المجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني من الناحية الأمنية .

وأضاف الصيرفى أن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جاءت وقامت بمعاينة الملعب منذ أيام قليلة، وأشادت بكفاءة الملعب من جميع النواحي، وأكدوا أنه صالح بنسبة 100% لاستقبال مباريات الدوري، بالإضافة إلى أن نادي كفر الشيخ خاض مبارياته منذ أربع مواسم على نفس الملعب لمدة موسمين متتاليين، لذا فإن مجلس إدارة بيلا أيضًا في طريقه لتقديم استقالته بعد قرار عدم خوض الفريق مبارياته بملعبه