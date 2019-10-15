شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يؤازر لاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك في القمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على حضور مران الفريق مساء اليوم، الثلاثاء، لتحفيز اللاعبين والشد من آزرهم قبل لقاء الزمالك المرتقب يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.
ويواصل الفريق الاستعداد للزمالك على ملعبه بالتتش بعد المباراة الودية التي خاضها الفريق أمس أمام الإعلاميين وانتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف.
ويحتل الأهلي قمة الدوري بـ9 نقاط جمعهم من ثلاث مباريات خاضها في المسابقة التي يحمل الأهلي لقبها، يما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 7 نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب يؤازر لاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك في القمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.