شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يؤازر لاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك في القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على حضور مران الفريق مساء اليوم، الثلاثاء، لتحفيز اللاعبين والشد من آزرهم قبل لقاء الزمالك المرتقب يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

ويواصل الفريق الاستعداد للزمالك على ملعبه بالتتش بعد المباراة الودية التي خاضها الفريق أمس أمام الإعلاميين وانتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف.

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ويحتل الأهلي قمة الدوري بـ9 نقاط جمعهم من ثلاث مباريات خاضها في المسابقة التي يحمل الأهلي لقبها، يما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 7 نقاط.