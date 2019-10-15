شكرا لقرائتكم خبر عن أغلى ١٠ لاعبين وسط في العالم والان مع التفاصيل

بعد انتقال البرازيلي نيمار من نادي برشلونة الاسباني الي باريس سان جيرمان الفرنسي بصفقة هي الاغلى في التاريخ اصبحت اسعار اللاعبين عالية جدا وارتفع سوق الانتقالات بشكل خيالي وملحوظ تصدر البلچيكي كيڤين دي بروين لاعب نادي مانشستر سيتي الانجليزي حامل لقب الدوري العام اسعار لاعبين الوسط حيث بلغة قيمة اللاعب في سوق الانتقالات ١٣٠ مليون يورو وهو يعتبر اغلي لاعب وسط في العالم وجاء الفرنسي بول بوجبا في المركز الثاني من خلال القيمة التسويقية للاعب حيث بلغت قيمته ١٠٠ مليون يورو ويعادله في نفس القيمة لاعب توتنهام هوتسبر الدنماركي ايريكسن ويعادله ايضا الفرنسي نجولو كانتي ب١٠٠ مليون يورو Advertisements ويأتي خلفهم لاعب خط وسط اتلتيكو مدريد ساؤول نيجويز وايضا لاعب البايرن الحالي المعار من نادي برشلونة فيليب كوتينهو بقيمة تسويقية ٩٠ مليون يورو ويبلغ القيمة التسويقية للاعب الهولندي لاعب نادي برشلونة الاسباني والذي احتل المركز السابع في جائزة فرانس فوتبول the best فرينكي ديونج والتي بلغت قيمته ٨٥ مليون يورو وفي المركز التاسع يأتي رودري لاعب وسط المان سيتي الانجليزي المنتقل حديثا من نادي اتلتيكو مدريد بصفقة وصلت الي ٨٠ مليون يورو ويأتي اخيرا الايطالي ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بقيمة تسويقية ٧٥ مليون يورو.

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