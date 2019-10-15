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أغلى ١٠ لاعبين وسط في العالم

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بعد انتقال البرازيلي من نادي الاسباني الي باريس سان جيرمان الفرنسي بصفقة هي الاغلى في التاريخ اصبحت اسعار اللاعبين عالية جدا وارتفع سوق الانتقالات بشكل خيالي وملحوظ 

تصدر البلچيكي كيڤين دي بروين لاعب نادي مانشستر سيتي الانجليزي حامل لقب الدوري العام اسعار لاعبين الوسط حيث بلغة قيمة اللاعب في سوق الانتقالات ١٣٠ مليون يورو وهو يعتبر اغلي لاعب وسط في العالم 

وجاء الفرنسي بول بوجبا في المركز الثاني من خلال القيمة التسويقية للاعب حيث بلغت قيمته ١٠٠ مليون يورو ويعادله في نفس القيمة لاعب توتنهام هوتسبر الدنماركي ايريكسن ويعادله ايضا الفرنسي نجولو كانتي ب١٠٠ مليون يورو 

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ويأتي خلفهم لاعب خط وسط اتلتيكو مدريد ساؤول نيجويز وايضا لاعب البايرن الحالي المعار من نادي برشلونة فيليب كوتينهو بقيمة تسويقية ٩٠ مليون يورو 

ويبلغ القيمة التسويقية للاعب الهولندي لاعب نادي برشلونة الاسباني والذي احتل المركز السابع في جائزة فرانس فوتبول the best فرينكي ديونج والتي بلغت قيمته ٨٥ مليون يورو 

وفي المركز التاسع يأتي رودري لاعب وسط المان سيتي الانجليزي المنتقل حديثا من نادي اتلتيكو مدريد بصفقة وصلت الي ٨٠ مليون يورو 

ويأتي اخيرا الايطالي ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بقيمة تسويقية ٧٥ مليون يورو.

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