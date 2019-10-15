الان تتابع "يويفا" يفتح تحقيقًا بشأن انخراط لاعبي تركيا في استفزازات سياسية بتصفيات يورو 2020 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365 أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق بشأن إمكانية انخراط لاعبي المنتخب التركي في استفزازات سياسية خلال مباراتهما مع منتخبي ألبانيا وفرنسا.

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